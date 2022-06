Buscan repatriar a santandereana asesinada en Perú

Sandra Parra, de 32 años, fue aparentemente asesinada en Lima, Perú, por un hombre que la pretendía desde hace tres años.

La tristeza y preociupación en la familia santandereana no es solo su muerte si no que no tienen dinero para su repatriación, según lo que le ha notificado la Cancillería a los parientes es que se necesitan de 3.500 a 10 mil dólares, que equivale a 14 o 20 millones de pesos.

Stefany Zapata, de la fundación Amigos de Verdad, ubicada en Bucaramanga, contó que Sandra desde Perú mantenía a su mamá que vive en la ciudad de los parques y por eso, necesitan ayuda económica para darle su cristiana sepultura.

Según Zapata, el sujeto que la asesinó está privado de su libertad, se le endilgó el delito de feminicidio y no aceptó cargos.