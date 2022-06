Niño cayó en un caño lleno de reptiles en Barrancabermeja

Se trata de un menor de 12 años que cayó en el caño las Camelias, en Barrancabermeja, en donde suelen habitar reptiles como babillas y serpientes.

El cuerpo de bomberos del puerto petrolero activó el plan de búsqueda y a pesar de que ya van a cumplir más de 12 horas, no dan con su paradero.

Actualmente hay 19 unidades de la entidad buscándolo por todos lados, según contó el capitán Alexander Díaz.

"Ayer nos informario que una persona fue arrastrada por el caño las Camelias, retornamos operaciones a las 7:00 a.m. y no hemos tenido resultado positivo. Es un menor de edad, de 12 años, lo que nos manifiesta la comunidad, desconocemos las posiboles causas de porqué fue arrastrado por el año. Ahí hay mucho réptil, mucha serpiente, no es fácil buscarlo así".

Según las autoridades, tras haber varios reptiles en el caño, esto ha dificultado la búsqueda.