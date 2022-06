Decretan calamidad pública en San Andrés por falta de agua

La situación es crítica en San Andrés. Son 3.700 personas del casco urbano que siguen sin agua, a pesar de que por medio de tres carrotanques se les suministre el líquido.

El censo de afectaciones, por el momento, es de 70 viviendas dañadas, dentro de esas, 15 establecimientos de comercio como peluquerías, tiendas, lugares de venta de electrodomésticos.

El alcalde de San Andrés, Jose Rosemberg Rojas, le dijo a Caracol Radio que, se está en alerta naranja y se decidió declarar la calamidad pública, ya que no dan abasto con la atención y no hay presupuesto.

Destacó que se va a reunir con las autoridades departamentales, debido a que esta es la tercera vez en el que la quebrada La Llorona se desborda ocasionando daños en el alcantarillado y acueducto.

"No cuentan con agua potable, hay tres carrotanquers, uno de Bucaramanga, otro de san Andrés y otro en Málaga. Se dañó la red de conducción del Acueducto, ya se hizo respectiva limpieza, se hicieron visitas a las personas damnificadas, no se ha hecho valoración de daños, porque hay establecimientos que lo perdieron todo, enseres. Son 70 viviendas afectadas, 15 que tenían establecimientos comerciales, como tiendas, peluquerías, venta de eletrodomésticos. Son 3.700 personas afectadas que no cuentan con el servicio".