Habrá velatón por la vida del policía boyacense desaparecido en Pereira

Desesperados están los familiares del subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, mayor Julián David Gámez, oriundo de Pesca (Boyacá), quien desapareció persiguiendo unos delincuentes hace 22 días (el jueves 2 de junio de 2022) en la capital de Risaralda, en extrañas circunstancias, y en medio de un operativo policial en el que intentaban frustrar un presunto atraco y secuestro.

Las primeras hipótesis de las autoridades, indican que el mayor hizo parte de la persecución junto a grupo de uniformados contra tres presuntos delincuentes que se movilizaban en un vehículo, con una cuarta persona que, al parecer, habían ingresado en contra de su voluntad para hurtarla y, al llegar a la zona de Turín, a la altura del puente Curtiembres, los delincuentes emprendieron la huida y el mayor Gámez, al intentar perseguirlos desapareció.

Sin embargo, los familiares del mayor indican que, según versiones de su conductor, Gámez no hizo parte del operativo desde el inicio sino que llegó al lugar de los hechos, donde, después de pedirle a su conductor que encendiera las luces del carro para tener mejor visibilidad al bajar a la zona boscosa, desapareció. Para Magda Jimenez, su cuñada son varias situaciones que no concuerdan pues se han encontrado elementos de Julián David en el mismo sitio, pero no su cuerpo.

"Verifica que su superior no se encuentra y procede a averiguar con los compañeros que se encuentran en el puente más abajo, donde dan a conocer la desaparición sin saber si cayó, sin saber qué fue lo que sucedió. Estas son las inversiones iniciales sobre el procedimiento que nos generan confusión teniendo también en cuenta los elementos que han sido encontrados como es su celular, su billetera, el armamento y un presunto olor muy fuerte en un sector donde presumen que cayó, sin que los perros guía encontraran ningún cuerpo, solamente el armamento. Existen muchas cosas que no concuerdan", relató.

Así las cosas, la familia del mayor Julián David Gámez, pide a las autoridades y a la Policía que se contemplen otras hipótesis además de su caída al río y posterior muerte. Para sus familiares, se debería analizar la posibilidad de que se trate de un rapto.

“Por eso nos unimos todos su familiares y conocidos, para hacer un velatón en Pore (Casanare) el sábado 25 de junio a las 6pm en las calles principales de ese municipio; en Pesca (Boyacá) a las 6pm el domingo 26 de junio, en acompañamiento de la comunidad pescana, porque mi cuñado Julián es una persona muy querida, y en Bogotá, estamos ultimando detalles para adelantar esta manifestación pacífica este fin de semana, donde saldremos vestidos de banco y con velas blancas”, explicó Magda Jiménez, cuñada del mayor Gámez.

Hoy se cumplen 22 días de la desaparición del Mayor boyacense Julián David Gámez, En #Pesca su familia insiste en que agilicen las investigaciones para encontrarlo, y solicitan dialogo con el director Nacional de Policía Jorge Luis Vargas. Preparan velatón en Pesca, Pore y Bogotá pic.twitter.com/LBnokd5yFX — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) June 24, 2022

Éste fin de semana habrá Velatón para pedir por el regreso del mayor oriundo de #Pesca #Boyacá Julián David Gámez, subcomandante de la policía metropolitana de #Pereira quien desapareció hace 22 días en esa ciudad. pic.twitter.com/9qHmMPv5bI — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) June 24, 2022

La familia del destacado uniformado, pide celeridad y dialogo con el director nacional de la policía, general Jorge Luis Vargas.