¡Crisis de arroceros en el Huila! Anuncian posible desabastecimiento del cereal

Todo parece indicar que la crisis agropecuaria en el país, producto de la pandemia covid-19, aún no tiene una salida clara, especialmente para los productores de arroz en el departamento del Huila.

Caracol Radio habló con Martin Vargas Chacón líder de Dignidad Arrocera en el departamento, quien reveló que la situación no es nada alentadora y no ha cambiado nada con relación al costo de producción por hectárea, teniendo en cuenta los factores que siguen siendo los mismos; las secuelas de la pandemia, transporte marítimo de abonos, aumentando en $1.500.00 la producción por hectárea; el precio del arroz que no mejora con costos de cultivo por hectárea de $11 millones de pesos.

El líder también aseguró que esta situación va provocar desabastecimiento del cereal pues algunos arroceros han cambiado la siembra del arroz por las 2.500 hectáreas de algodón, lo que claramente, afectaría a los agricultores y consumidores finales sin que porque el momento se reciban subsidios o ayudas por parte del Gobierno Nacional o Departamental.

Sumado a lo anterior, el vocero gremial, dijo que se está negociando la posibilidad de estandarizar el precio del arroz cada año para evitar que situaciones como las anteriores se vuelvan a presentar.