En Manatí desconocen el paradero del presidente del concejo

En en el municipio de Manatí sigue la polémica tras conocerse que el presidente del Concejo, Jesús Coronado, ha estado sesionado de forma virtual fuera del país. En su tierra natal, su familia, no da razón de su paradero.

Caracol Radio llegó hasta la vivienda del concejal Coronado, pero la reja de la vivienda estaba cerrada con cadena y candado. Mientras que familiares que residen en la misma cuadra, desconocieron información de su paradero.

Vecinos aseguraron que los papás del concejal, salen de la vivienda muy temprano a laborar.

En el Palacio Municipal, donde funciona el Concejo, ni el mandatario Evaristo Olivero ni los concejales estaban presentes.

El concejal Luis Olivero, quien concedió entrevista vía telefónica, manifestó que había varios proyectos en espera de ser sancionados ante la ausencia del presidente del concejo.

“Desafortunadamente el presidente fue evadido no sé cuál fue el propósito de él y no sabemos los motivos. Igual estamos trabajando todos para que los proyectos no queden estancados ya que algunos quedaron engavetados por no haber presidente para que los sacara adelante”, señaló Olivero