Kombilesa Mí inicia gira en Estados Unidos con catorce conciertos

Tras un rotundo éxito en el Tiny Desk y el festival globalFEST en la radio pública de Norteamérica, Kombilesa Mí regresa a Estados Unidos con su "Ri Palenge Pa to Paraje 2022 USA TOUR", la cual inicia en Houston, Texas, con un concierto a casa llena.

La gira lleva el nombre de “Ri Palenge Pa to Paraje”, propuesta artística que tiene como objetivo mostrar la identidad afro bolivarense y caribe a través de los ritmos y tambores africanos. Según Afroneto, líder de la agrupación, este es el proyecto más emblemático de la carrera musical de Kombilesa Mí, una propuesta musical que muestra el rap folklórico palenquero ante el mundo.

“Somos cultura, tradición, talento y sabrosura, representamos el Palenque de Benkos, llegamos a Estados Unidos, para representar en lo alto, nuestra gente y territorio, y en especial el color de nuestra raza, agradezco a todos los que nos apoyaron y construyeron este sueño colectivo, de mostrar nuestra música”, afirmó Afroneto, líder y fundador del grupo.

Kombilesa Mí es una de las agrupaciones más creativas y vibrantes de Colombia. Su unión entre la música, la lengua y la cultura palenquera, con el hip hop han producido una poderosa mezcla llena de sabor y fuerza. Beats con tambores, rapeos en palenquero y toda la actitud y el poder de la herencia del primer pueblo negro libre de América, son los elementos que este grupo utiliza para conquistar al mundo.

“Es un orgullo para Bolívar, tener un grupo representativo de nuestra cultura e identidad palenquera ante el mundo, son sus talentos, proyección y disciplina, la clave para conseguir los sueños y llegar lejos, felicito a todos sus miembros”, dijo Iván Sanes, director general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR.

¿En dónde puedes ver a Kombilesa Mí en Estados Unidos?

Junio 18, Museum of African American Culture (HMAAC) – Houston, TX.

Junio 23, UTAN ARTS FESTIVAL – SALT LAKE CITY, UT.

Junio 24, People´s Forum – New York.

Junio 25, Soul Firme Farm – Petersburg, NY.

Julio 9, Folk Art Market, Santa Fe.

Julio 10, AMP Concerts, Albuquerque, NM.

Julio 13, Trinosopnes, Detroit.

Julio 14, Night Out in the Park´s Concerts, Chicago, IL.

Julio 15, Dusable Museum, Chicago, IL.

Julio 16, Segundo Ruiz Belvis Cultural Center, Chicago, IL.

Julio 17, Space 538, Portland, ME.

Julio 18, Emerson College, Boston, MA.

Julio 22, Bombix Center For Arts + Equity, Northampton, MA.

Julio 23, Flushing Town Hall, Queens, NY.