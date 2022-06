Los desafíos del Caribe colombiano para el próximo presidente

Una de las mayores preocupaciones que afecta a la mayoría de los departamentos del Caribe, en comparación con otras regiones del país, es la pobreza y desigualdad que incide en el desarrollo económico, social y en el bienestar de esta población.

La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar están entre los 10 departamentos del país con mayor población en condición de pobreza, muy por encima de la media nacional del 39,3%, según el Dane.

Para Luis Trejos, académico e investigador de la Universidad del Norte, ese es uno de los temas de mayor prioridad, así como también los servicios públicos, que aquejan a los usuarios, al golpear sus bolsillos y la economía de los hogares.

"Una solucion al tema de la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, pero especialmente al servicio de la energía eléctrica, ya que es malo el servicio y estamos pagando tarifas muy altas lo que afecta la calidad de vida de los habitantes y la competitividad de los empresarios", expresó.

En materia de infraestructura, también existen desafíos que desde los departamentos consideran importantes para lograr mayor desarrollo en sus territorios y garantizar competitividad.

Por ejemplo, desde Bolívar piden al nuevo gobierno impulsar la transición energética y movilidad sostenible, así como proyectos que se han venido adelantando o están pendientes de concretar en relación a la protección costera.

"Es vital que se mantenga el apoyo y seguimiento a obras como lo son el Canal del Dique, la amplicación del actual aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Cartagena, la protección costera,drenaje fluviales, entre otras", afirmó Juan Pablo Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Desde el sur de la región la apuesta es por las vías terciarias que permitan mejorar las condiciones con el campo, tanto en Córdoba como en Sucre, pero también fortalecer la educación superior y una medida que le ponga fin a los estragos del invierno en La Mojana donde la más reciente ola invernal ha dejado más de 100 mil damnificados en esta zona, como lo explicó Darío Díaz, presidente de la Red de veedurías de Córdoba

"De una vez popr siempre los muros de contención de los ríos Sinú y San Jorge. Lo mismo los límetes de La Mojana entre Sucre y Córdoba para de una vez por toda finiquitar ese gran problema que invierno tras invierno causa inundaciones y pérdidas en productos agrícolas"

Con la llegada de un nuevo gobierno, desde el departamento del Magdalena, una de las zonas del país con potencial turístico e inmobiliario, esperan poner fin al desabastecimiento del agua, un problema que padecen más de 200 mil habitantes de Santa Marta y municipios cercanos.

El analista político Eduard Torres, asegura que este debe ser de los mayores compromisos del futuro presidente con los magdalenenses.

"Una problemática que no solo afecta a la zona rural, sino también a la capital, desabastecimiento total del líquido, donde los malos gobiernos no han adelantado ni siquiera los estudios. Ese tema está bien crudo en el departamento".

Entre tanto, desde el norte de la región, nuestros hermanos mayores, los indígenas, esperan que la inversión y el desarrollo, lleguen para empezar a cerrar brechas como en La Guajira, donde el 67% de los indígenas tiene sus necesidades básicas insatisfechas por falta de agua o alimentación

Ruth Chaparro, activista de Derechos humanos y directora de la Fundación Caminos de Identidad dice que hay una deuda pendiente por cumplir la sentencia T302 para garantizar los derechos de los Wayuu

"No aguanta más que no se cumplan las órdenas judiciales y que no se cumplan los acuerdos, eso genera malestar. La mortalidad infantil en La Guajira es siete veces por encima de la media nacional", afirmó.

Desde la Región esperan pasar la página de la inequidad y empezar aprovechar los recursos naturales para potenciar el desarrollo económico, social y la riqueza cultural y turística del Caribe.