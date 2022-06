Solución a socavación en el Metro: sin tiempo definido

La socavación que tiene fuera de servicio la red la estación Tricentenario del Metro de Medellín se debe a la presión generada por una quebrada, llamada La Cantera, que tributa en el río Aburrá. A través de la institución, la alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas Públicas de Medellín se atiende la novedad, pero lo cierto no hay un tiempo estimado para el restablecimiento del servicio de manera normal.

Dependiendo de los diagnósticos que se conocerán esta tarde, se definirá que alternativa se adopta; si se puede usar uno de los carriles para permitir el paso de los trenes, o si se crear una ruta especial, con los buses eléctricos, que permitan la continuidad de la línea, en una integración virtual.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que este punto afectado, no estaba identificado en el estudio de la Universidad Nacional, porque no está sobre el río Medellín, sino sobre una quebrada. Incluso la afectación está sobre la regional y no al costado del afluente del Valle de Aburrá.

La alcaldía explicó que en medio del mantenimiento nocturno se detectó la novedad y durante la tarde del jueves se atiende el servicio en los tramos La Estrella y Caribe, y entre Niquía y Acevedo. Sin embargo, se encuentra suspendido el servicio entre las estaciones Caribe y Tricentenario.

“Tenemos todo un equipo que en la noche se desplaza a través del Metro, sus carriles y estaciones para identificar posibles situaciones de riesgo que se puedan minimizar y garantizar la seguridad de todos nuestros pasajeros. En ese buen ejercer de nuestras funciones, hemos identificado una situación particular alrededor de uno de los carriles ubicados en la estación Tricentenario que ha hecho que estemos a la cabeza para ocuparnos de esto y llevar a cabo acciones que permitan un buen tránsito, la seguridad y la tranquilidad de todas las personas”, señaló la alcaldesa (e), Andree Uribe Montoya.

Para atender la novedad se dio la libertad de rutas para los usuarios que viajan desde Barbosa, Girardota y Copacabana, las rutas metropolitanas continuarán su viaje hasta Medellín y podrán abordar la línea A en la estación Prado.

Los usuarios que viajan desde Niquía, Bello y Madera podrán tomar las rutas urbanas de Bellanita de Transporte y Hato Viejo, empresas que han reforzado sus frecuencias para atender la demanda. Mientras que los pasajeros que viajan desde Acevedo y Tricentenario podrán abordar las rutas alimentadoras de la cuenca 6, las cuales integran en la estación Universidad.