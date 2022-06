Denuncian atentado contra la libertad de prensa en María La Baja

Una situación que ya está siendo investigada por la fiscalía, se registró en el municipio de María la Baja- Bolívar con periodistas que ejercían su labor a nombre del espacio Bewin Noticias, cuando se realizaba la entrega de un parque en esa población.

En video quedó registrado cuando una persona presuntamente al servicio de la administración municipal, intimidó a los trabajadores del medio impidiendo que realizara su labor de reportería en el acto público.

"Fui abordada por el señor Harold Martínez quien me agredió verbal y físicamente aduciendo que yo no podría estar realizando mis funciones, a tal punto que me pegó en la mano y en la cámara hasta dejarla caer", aseguró Gerald Susa, directora del Bewin.

El hecho fue rechazado por Periodistas Asociados de Bolívar, (gremio afiliado a la Federación Colombiana de Periodistas), que prepara un pronunciamiento oficial sobre este particular. Por su parte, la Alcaldía de María la Baja, en un cuestionado documento, solicitó al medio local documentación "que le permite ejercer la actividad comercial" en esa jurisdicción.