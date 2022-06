El director de campaña de Rodolfo Hernández, Óscar Jahir Hernández, señaló en su visita a Manizales que, del Aeropuerto del Café, lo que más preocupa es el dinero que le han invertido y que le han robado a la región con las obras de este proyecto, por lo que advirtió que lo primero que realizarían, es evaluar la función financiera del proyecto y cómo, en lo que sería su calidad de presidente, lo podrían apoyar

“Eso no puede seguir pasando, Rodolfo dice que, donde no se roban la plata, la plata alcanza, y lo primero que tenemos que mirar es cómo ha sido el cierre financiero del Aeropuerto; porque el estado colombiano le ha metido mucho dinero a eso, y lo único que ha servido es para que, en vez de contratar ingenieros, se dediquen es a contratar abogados para dedicarse a robarle la plata al estado”.

Indicó que lo primero que debe hacerse es pedir los libros contables, evidenciar cuánto dinero falta, lo que se tiene actualmente y cuál sería la partida que podrían de estar en la Presidencial de la República, destinarle a Aerocafé.

“Primero hay que revisar cuál ha sido la función financiera de ese proyecto, y mirar a ver cómo desde la Presidencia de la República se puede ayudar, pero lo primero que hay que hacer, es llegar a revisar los libros”.

En cuanto a la visión de la región caldense, advierte que se tienen muchas falencias y cosas por evaluar, entre ellas el liderazgo de la región cafetera en la producción y comercialización del grano, ya que señala que departamentos como el Huila, se ha llevado el liderazgo.

“El trabajo en el campo, en materia de infraestructura y servicios públicos para que la gente pueda quedarse viviendo en sus veredas con tranquilidad, lo cual viene a ser reforzado con la presencia de la doctora Marelén Castillo, como ministra de Educación, como el mismo lo anunció, ya que es experta en educación virtual, así que vamos a llevar, no solamente la educación, sino también la educación universitaria y por qué no hablar de especialización para la gente del campo sin necesidad de que tengan que abandonar su región, a sufrir las penurias de una ciudad donde no están acostumbrados”.

