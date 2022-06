Rodolfo Hernández propone "drogas gratis para adictos"

Desde Barranquilla, el candidato Rodolfo Hernández dejó clara su postura frente a la legalización de las drogas, asegurando que el Estado debe facilitarlas a los adictos, para acabar con el consumo de estupefacientes.

De acuerdo con Hernández, en diálogo con el Embajador de Estados Unidos, le dejó claro que es "con capitalismo, no con plomo ni más violencia" que se combate la guerra contra las drogas.

"Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda y nadie vuelve a comprar porque para qué compro si me la regalan", dijo.

Durante una rueda de prensa, el candidato manifestó que, ante un e ventual triunfo de su campaña en medio de un reñido resultado, existe un posible riesgo de alteración del orden público por parte de seguidores de su contradictor

"Si las elecciones son muy reñidas y ganamos, se va a formar aquí una destrucción de lo poco que tenemos en infraestructura en Colombia, por eso yo los invito, pregúntenle a su conciencia a quién le van a entregar la chequera de Colombia, si a Roy Barrera, a Armando Benedetti, Piedad Córdoba y Gustavo Petro o nos la van a entregar a nosotros reprentada en Rodolfo Hernández".

En su visita en la capital del Atlántico, Rodolfo Hernández estuvo en el Caimán del Río en el Gran Malecón, donde participó de un encuentro con empresarios, donde le envió un mensaje a Gustavo Petro, descartando futuros acuerdos entre ambos.

"En el supuesto que pierda Petro, ellos que se vayan a la oposición, para hacer gobierno de oposición. Nosotros defendemos lo que propusimos en la campaña, que es no robar, no mentir, no traicionar y hacer una modificación al código penal", expresó.