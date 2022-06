Nuevas medidas en Tunja por celebración de fiesta de la Virgen del Milagro

El secretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda confirmó que se incrementará a más 150 el número de uniformados de la Policía Metropolitana de Tunja para reforzar la seguridad de la ciudad, en la celebración de la fiesta de la Virgen del Milagro que se adelantará este fin de semana del 4 al 5 junio.

“Se va a decretar ley seca en una zona específica de la ciudad de Tunja cercana al santuario de nuestra Señora, por la naturaleza de esta festividad religiosa, no obstante, entendemos que hay una dinámica comercial en el sector, en los barrios aledaños que no se verá afectada para que puedan tener sus actividades comerciales dedicadas al consumo y venta de licor en la ciudad; también se va a prohibir el transporte de parrilleros en algunos puntos de la ciudad; no se va a permitir el uso de drones, quién lo haga en la jurisdicción, el día domingo, será sancionado teniendo en cuenta que vamos a estar acompañados por la Fuerza Aérea, quién nos hizo esta petición”, explicó el secretario de Gobierno, Vicente Aníbal.

Por su parte, desde el santuario El Topo de Tunja, el padre Eliécer William Barón indicó que se esperan al menos 20 mil feligreses de todo el país en la ciudad y con la celebración eucarística en el templo, se da inicio a la jornada de esta festividad de la Virgen del Milagro, el sábado sobre las 5 a.m., hasta las 12 m, y de 3 p.m., a 5 p.m.

El padre agregó que la Virgen del Milagro es la patrona de la Fuerza Aérea, por lo que el domingo se desarrollarán “las eucaristías desde las 4 a.m., hasta las 12 m, cada hora. A las 10 a.m., se da inicio a la procesión desde El Topo con el cuadro de la Señora hacia la Plaza de Bolívar, misa que preside nuestro arzobispo de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos”, dijo.

Los feligreses desde este viernes se preparan con la confesión y subiendo de rodillas al santuario de El Topo para recibir la bendición de la Virgen del Milagro, patrona de la Fuerza Aérea.

"Vamos a pedirle a la santísima Virgen que nos regale salud, bienestar, ofrecerle perdón por todas las ofenzas que hemos hecho, porque creemos en su infinita misericordia", manifestó la ciudadana, María Antonia Barrera.