Tramo de la Ruta del Cacao que inauguró el presidente no ha sido habilitado

Hay molestia en los conductores que diariamente transitan por la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, porque aunque se anunció con bombos y platillos la puesta en funcionamiento de los 25 kilómetros de la Ruta del Cacao en Santander, aún no se ha puesto en funcionamiento.

El tramo entre el alto de Lisboa y el puente de Sogamoso sigue sin funcionar porque no han desmontado la tarima que usó el presidente de Colombia, Iván Duque y los funcionarios departamentales para inaugurar los dos túneles, el de La Sorda de 2.2 kilómetros y el de La Paz de 3.2 kilómetros.

"Imagínese, con todos los problemas que hay en Caño Seco, que hay deslizamientos y no han puesto en funcionamiento la vía, sigue cerrada. Yo he llamado a la Concesión y lo que dicen es que no han retirado la tarima y que ellos irán anunciando cuando ya esté lista. Eso fue un show nada más", dijo Ernesto Arenas, conductor de Sotramagdalena.

Caracol Radio se comunicó con la Concesión Ruta del Cacao para conocer por qué no han habilitado la vía y la respuesta fue "una vez entre en operación el corredor será informado a los medios de comunicación".