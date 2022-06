Bajo orden de captura arrestaron a alias la Reina de la Escopolamina

Hasta la carrera 30 con calle 17, barrio El Carmen de Manizales, llegaron los investigadores con una orden de captura emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garantías, en contra de una mujer de 29 años, conocida como la Reina de la Escopolamina, acusada de dos casos, uno de ellos en el barrio Eucaliptos y otros en el sector de Plaza 51.

“Hechos ocurridos en los meses de mayo y julio del año 2021, donde fueron víctimas dos personas, quienes luego de sufrir, por parte de esta ciudadana, la ingesta de sustancias que mermaron su capacidad de decisión y su fuerza, los despojó de elementos, en el caso ocurrido en el mes de mayo, aproximadamente cuatro millones de pesos; en el caso sucedido en el mes de julio, una cuantía aproximada de 27 millones de pesos. Aprovechaba la confianza que le daban las personas quienes se iban con ella hacia sus propias residencias, y allí los despojaba”, la directora de Fiscalías seccional Caldas, Constanza Pachón Sánchez.

De acuerdo con lo evidenciado al momento de realizar la verificación de antecedentes, la capturada presentó ocho anotaciones, cinco de estas por hurto calificado, una por lesiones personales y dos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la audiencia de captura le fue dictada medida aseguramiento intramural.

“Queremos decirle a la comunidad que se asegure, cuando vaya a consumir licor, de que sea destapado en la mesa; durante la noche, no es recomendable recibir tragos de personas que acaban de conocer; no descuidar la bebida y vigilar a las personas externas, que no se acerquen a su bebida cuando salen a bailar”, resaltó el coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, comandante de la Policía Metropolitana.

Adicional a esto recomiendan no permitir que vendedores se acerquen a la mesa ofreciendo producto para oler o consumir, y resaltan que los delincuentes, que operan con sustancias facilitadoras de delitos como escopolamina, medicamentos hipnóticos, sedantes, entre otros, trabajan de manera organizada y en la mayoría de las ocasiones a través de mujeres esbeltas, que hacen las veces de anzuelo para llegar a las víctimas, modalidad conocida como las tomaceras.

Le puede interesar:

Envían a la cárcel a presuntos autores de un atraco en Pensilvania, Caldas

Corte de agua en varios sectores de las comunas Atardeceres

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.