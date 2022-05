El congresista liberal Andrés Calle Aguas depositó su voto por Gustavo Petro

El representante a la Cámara por Córdoba, Andrés Calle Aguas, depositó su voto por Gustavo Petro a la Presidencia de la República, en la mesa 10 del colegio Villa Motoso, en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

De esta manera el representante a la Cámara cordobés se ratifica en su respaldo al candidato del Pacto Histórico, luego que la bancada del Partido Liberal facultara a César Gaviria para adherirse a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez.

Calle Aguas fue uno de los primeros congresistas liberales en manifestarse en contra, cuando una buena parte de los congresistas del Partido Liberal se unió al candidato del Equipo por Colombia, asegurando que las bases populares de ideas liberales están con Petro.

“Hoy le decimos Sí al Cambio Por La Vida ¡Le cumplimos a Colombia! Soy Andrés Calle y quiero que @gustavopetrourrego sea mi Presidente”, dijo el joven representante de Montelíbano a través de su cuenta de Twitter.

Lea también: Garantizada la seguridad de todos los 65 puestos de votación en Montería

El pasado 26 de abril, a través de su cuenta de Twitter, el Representante a la Cámara explicó los motivos por los cuales no siguió las directrices del partido Liberal, colectividad a la cual hace parte y con la que se ha hecho elegir como congresista en dos oportunidades.

“Fuerte y claro: NO votaré por Duque II. No podría apoyar la apatía a mi región, la estigmatización de la lucha campesina, la fracasada política contra cultivos ilícitos, el empeño por destrozar las esperanzas de Paz, no podría apoyar que esto continúe #CambioPorLaVida”, trinó el representante Calle.