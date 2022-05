Señalan a estudiantes por falso panfleto del Clan del Golfo en Puerto

Cuatro estudiantes del Colegio Francisco Javier Cisneros en Puerto Colombia son los responsables de circular un supuesto panfleto del Clan del Golfo sobre presuntas represalias al instituto educativo, así lo confirmó Saúl Leyva, Jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio.

“Lo que nos comentaron es que el objetivo era no dar clases durante esta semana. En medio de la reunión con los padres de familia y otras autoridades, se les preguntó por qué no querían dar clases si no estaban en una actividad en espacial, ni exámenes y lo que salió a relucir es que uno de ellos no quería dar clases esta semana, y los demás lo siguieron”, dijo Leyva a Caracol Radio.

Por este supuesto panfleto del Clan del Golfo, el colegio optó por brindar las clases de manera virtual a los estudiantes y que además generó pánico en el municipio.

El funcionario confirmó que el rector de la institución educativa tendrá este martes un comité de convivencia escolar “donde se va a determinar cuál será el futuro de los estudiantes dentro del colegio”.

Para este martes, las autoridades manifestaron que habrá clases presenciales en cada uno de los colegios de Puerto Colombia, y aunque haya sido un falso panfleto, habrá presencia policial y advirtió que este acto puede ser tratado penalmente al tratarse de estudiantes mayores de 14 años.