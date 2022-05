Alarmantes cifras de suicidio en Cali

La pandemia y el encierro dispararon las cifras de ansiedad y depresión en el mundo, y en Cali en lo corrido de este año son 56 los casos de suicidio que se han registrado, lo que representa un aumento del 57% en relación a los 3 años anteriores.

A lo que obligó a la secretaria de salud a una intervención intersectorial, como lo menciona la secretaria de salud, Miyerlandi Torres.

“Es importante mencionar que estamos con las estrategias de tejiendo sueños en diferentes Instituciones Educativas y además en articulación con la Secretaria de Deporte y de Cultura para mejorar las condiciones con una red protectora y una red de prestación de servicios de salud”

Es importante saber identificar los comportamientos en los niños y jóvenes para poder consultar a tiempo, la Doctora Gloria Hurtado señala como los padres pueden lograr identificarlos

“Es muy importante que mamá y papá sean más amorosos, preguntando ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?, y no llamar a los amigos que es lo que hacen los papás y empezar a buscar en todo lado que es lo que sucede, hay que tener mucha calma y respeto por ese muchacho y muchacha, ¿Cómo me puedo acercar a él? Y ¿Cómo puedo oír lo que me va a contar? Y no asustarme por lo que me va a contar, más bien cuando me cuente, ¿quieres que te ayude? ¿Podemos hacer algo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo puedo colaborarte? Entonces más que castigo, más que espiarlos, más que revisar el celular, es ¿Cómo me acerco a mi hijo y hago un vínculo con él de comunicación? Donde no solo lo critique sino que también valore las cosas positivas, ¿Cuántas veces le decimos a los hijos que hacen las cosas bien?”, puntualizó Hurtado.

Tenga en cuenta cuidar de su salud mental, recuerde que debe ser una prioridad para usted y para los suyos, y es muy importante no estigmatizar ir al psicólogo, si usted necesita ayuda.