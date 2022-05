Distrito realizó controles de movilidad en barrio Martínez Martelo

El gobierno local comenzó en el barrio Martínez Martelo, la ejecución de un plan de acción, con el acompañamiento de la comunidad, para dar respuesta a los problemas de convivencia del barrio.

La actividad, liderada por Diana Berrocal, asesora de Mercados Públicos del Distrito, buscó atender los problemas que más aquejan a esta comunidad colindante al mercado de Bazurto. Desde el DATT se realizó un operativo de control al mal parqueo, que dejó la imposición de 11 comparendos y la inmovilización de 6 vehículos que estaban mal estacionados en la calle.

La subdirectora Técnica Operativa del DATT, Karen Velásquez, invitó a la comunidad y, en especial a los comerciantes, a parquear de manera ordenada, no en los espacios públicos, ni andenes; no obstruir la vía, para que ante cualquier emergencia los vehículos puedan circular sin inconvenientes, y no representen un peligro para peatones, ni demás actores viales.

La Secretaría de Infraestructura hizo un recorrido de inspección por la zona para identificar puntos críticos, y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad realizó una supervisión a las zonas ocupadas que son de la comunidad para su libre locomoción.

Veolia también participó de la actividad, escuchando a la comunidad sobre algunos inconvenientes creados por los puntos críticos de arrojo de residuos y en el horario de recolección de desechos sólidos, en especial la del hogar infantil Los Luceros.

Diana Martínez, asesora de despacho para Mercados Públicos, explicó que el pasado jueves se hizo un consejo comunitario, donde representantes de entidades de la administración Salvemos Juntos a Cartagena escucharon a la comunidad, sus quejas y los problemas que tienen al recibir el impacto de la dinámica del mercado de Bazurto: mal uso del espacio público, contaminación auditiva y visual, mal parqueo en las calles, y en el cargue y descargue de los alimentos.