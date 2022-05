Defensa de Richard Aguilar no descarta pedir su libertad

El 06 de junio se vence el plazo para que se le realice la audiencia de juicio oral al exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar.

Esto implica, que está a punto de darse un vencimiento de términos y que si su defensa lo contempla, podría solicitar la libertad del exfuncionario, señalado en el escándalo de corrupción del Estadio Alfonso López.

Iván Cancino, abogado del exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, afirmó que aunque no han elevado la petición de libertad, no descartan que puedan hacerlo.

"No la hemos estudiado todavía, no hay una solicitud por parte de la defensa. Obviamente no se descarta pero de momento no hemos solicitado ninguna audiencia en ese sentido", dijo el abogado.

Richard Aguilar está a la espera de una nueva audiencia preparatoria y mientras ésta se da, los testigos clave en su contra, Lenin Pardo y Claudia Toledo ya elevaron la solicitud para pedir su libertad por medio de su abogado.