Abren otras dos compuertas de Hidrosogamoso

De forma intermitente y controladas, fueron abiertas otras dos compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en Santander.

Con esta nueva apertura, ya son 4 compuertas las que iniciaron el vertimiento de agua, tras reportarse que el embalse Topocoro está a punto de alcanzar la cota máxima, que es de 320 metros sobre el nivel del mar.

Por eso, se pidió a los municipios cercanos a la Hidroeléctrica, activar planes de contingencia y estar atentos a posibles inundaciones generadas por el río Sogamoso.



"Pedimos no exponerse en las orillas de los ríos, no exponerse entre el puente La Paz y estar muy atentos a las instrucciones de los organismos de socorro", dijo Cesar García, director de Gestión del Riesgo de Santander.

El aumento del caudal de la represa obedece a las fuertes lluvias que se han presentado con mayor intensidad durante las últimas semanas en Santander.