Con una roca atacaron de manera salvaje a un hombre por robarle

Para Luis Miguel Aguilar el tiempo se detuvo en las afueras de un gimnasio en la Avenida 33 de Medellín. Ese día, como es de costumbre, salió de su casa a llevarle a su esposa el almuerzo y pasó lo inesperado.

En las afueras del establecimiento comercial, sacó el celular de su bolsillo y no se percató que a unos pocos metros se encontraba un hombre quien aprovechó la situación y le lanzó una roca en la cabeza "yo fui a llevarle el almuerzo a mi esposa cuando estaba revisando el celular recibe un fuerte impacto en la cabeza y no me di de cuenta de nada, me di cuenta cuando estaba despertando en el suelo inconsciente".

El delincuente aprovechó su estado de inconciencia, le robó su celular y huyó. La víctima sufrió graves lesiones en su cabeza y fue trasladado a un centro asistencial. 4 días después del ataque habló con Caracol Radio "me siento muy mal: los dolores de cabeza son constantes, los mareos y el vómito. Desde que ocurrió el accidente no me he sentido bien".

Aseguró que esta vivo de milagro y con tristeza dice que no se explica como el costo de un celular se puede comparar con el valor de la vida. Además le envió un mensaje al delincuente "que busque la manera de cambiar su vida así como van a vivir mucho yo no le haría daño".

La víctima le contó a Caracol Radio que por la gravedad de su lesión deberá permanecer por varios días en su casa, pero le preocupa que no cuenta con el recurso económico para cumplir con su incapacidad porque vive del día a día.

La ciudad ha reportado dos casos de hurto bajo esta misma modalidad.