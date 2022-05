La CTC Caldas asegura que se deben renegociar los TLC, no firmar nuevos

No se necesitan más tratados de libre comercio, lo que realmente es necesario, es renegociar los que ya existen, esta ha sido el señalamiento que hacen desde la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en Caldas, ante la formalización del TLC entre Colombia y el Reino Unido.

“Y hoy lo que se ha venido pidiendo a todos los gobiernos, siempre se ha hecho, es que se haga una renegociación de los mismos tratados, que no ha sido entendido así, entendamos que, por ejemplo, nosotros somos exportadores de petróleo, pero importamos hidrocarburos, que es lo que mueve al país, no ha existido una voluntad política de poder nosotros mirar la forma de, cómo se nos permita, o se permita dentro del tratado de libre comercio, tener refinerías en Colombia para que no sea tan nefasta una negociación”, explicó José López Posada, presidente del CTC en Caldas.

Resaltó además que los tratados realizados en los últimos 10 años, han sido impuestos, no, realmente negociados teniendo presente el sector industrial, quienes finalmente reciben las afectaciones sobre lo pactado.

“El maíz, los cereales, que es lo que hoy está trascendiendo más, vamos a importar arroz en los próximos días, y la conclusión para el sector agrario, es lo que tiene en parte, la situación en estos momentos como está.

Nosotros, hasta 10 años antes del tratado de libre comercio con Estados Unidos, importábamos 4,2 millones de toneladas de alimento, hoy estamos importando 14,8 millones de toneladas de alimento; eso dice mucho del mal negocio y de la posibilidad de que el nuevo gobierno deba, si o si, renegociar estos tratados, ya que según los acuerdos, no se pueden cancelar”, indicó el dirigente gremial.

Esperan que, si se tenga presente la posibilidad de renegociación que se piden, y en ello, realmente se incluya la participación de los sectores afectados.

