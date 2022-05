Traslado de Cabildo Indígena Zenú de Cartagena sigue en vilo

La Secretaría del Interior informó que en virtud de los acuerdos llegados en consulta previa surtida en el año 2019 y protocolizados en 2020 y con ocasión de fallo de tutela de fecha 28 de abril de 2021 proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, que ordena el traslado del Cabildo Indígena Zenú, el Distrito viene adelantando las gestiones pertinentes para darle cumplimiento y así lograr el traslado de esta comunidad indígena.

Según la Alcaldía, para ejecutar esta acción se hace necesario adelantar distintos trámites administrativos, tales como: la identificación del inmueble, aprobación de la comunidad indígena, estudio de títulos, avalúo, proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital de Cartagena, suscripción de un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Bolívar para aunar esfuerzos para la adquisición del predio, apropiación de recursos, trámites notariales, compra del predio, traslado y acompañamiento en el nuevo cabildo, para garantizar la no afectación de sus costumbres indígenas y derechos ancestrales.

En ese sentido, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana se encuentra adelantando los trámites para la adquisición de un terreno para el traslado del cabildo, identificando el lote ubicado en la Finca El Vesubio, en el corregimiento de Bayunca; como posible sitio de traslado, sin embargo, los retrasos en la entrega del avalúo catastral en el 2021 por parte del IGAC, impidieron la compra de este predio en esa vigencia.

Es así como, desde finales de enero de la presente anualidad, se retomaron todos los trámites administrativos necesarios para lograr comprar el predio para el traslado de la comunidad indígena identificada:

1. Avalúo Catastral: Se requería finalizar el convenio suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de pagar el saldo pendiente con esta entidad y así poder recibir el avalúo catastral contratado en 2021. Actualmente esta gestión se encuentra finiquitada, y solo se está a la espera que la Fiduprevisora haga el pago al IGAC, y de esta manera poder recibir el avalúo.



2. Recursos para la compra del predio (900 millones):

Gobernación de Bolívar: Para la consecución del objetivo de adquirir el predio, la Gobernación de Bolívar y el Distrito de Cartagena suscribieron el Convenio 057 de 2021, donde la Gobernación comprometió unos recursos por valor de 300 millones para la adquisición del predio, al expirar la vigencia 2021 y no haberse realizado la adquisición del predio señalado, resultaba procedente liquidar el señalado instrumento, liquidación que quedó realizada el día 2 de mayo de 2022. A fecha de hoy, y luego de realizado el trámite señalado, nos encontramos trabajando con el equipo jurídico de la Gobernación para la estructuración del nuevo convenio.



Alcaldía de Cartagena: Al expirar la vigencia 2021 no ejecutándose los recursos destinados para la adquisición del predio, resultaba necesario incluir en el proyecto de acuerdo de incorporaciones los recursos no ejecutados de en esa vigencia, recursos que ascendían a la suma 600 millones de pesos que era el aporte del Distrito de Cartagena para la compra del nuevo predio.



3. Autorización del Concejo para que el Alcalde tenga facultades para comprar el nuevo predio: Al haber culminado la vigencia 2021, se debe presentar un nuevo proyecto ante el Concejo Distrital para pedir facultades. Este proyecto de acuerdo está listo para ser radicado ante el Concejo Distrital, a la espera de la información del avalúo catastral para incluir la información del valor del predio y poderlo radicar al Concejo para su estudio y aprobación.

De igual manera, desde febrero de 2022 se vienen adelantando unas mesas de trabajo de diseño participativo a nivel interinstitucional en conjunto con el cabildo indígena de CAIZEM las cuales tienen como finalidad estructurar el PLAN PARCIAL DE UNIDAD DE ORDENAMIENTO RURAL EN EL MARCO DE LA REUBICACIÓN DEL CABILDO INDÍGENA CAIZEM.

“Desafortunadamente, hoy debemos anunciarle a la ciudadanía, que hemos tenido conocimiento que el propietario del lote mencionado, en ejercicio de su autonomía y voluntad, decidió vender el predio a un tercero distinto al Distrito de Cartagena. Conocida esta situación, y siendo la reubicación de CAIZEM un tema de prioridad para esta administración, ya iniciamos conversación con los propietarios de otros inmuebles, para que esta situación sea superada con la urgencia e inmediatez que se requiere”, puntualizó la Alcaldía.