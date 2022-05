Graves acusaciones del asesor de cultura de Tunja, contra artistas

Con calificativos como ‘‘Guerrilleros de cafetería’’ ‘‘allanando el pensamiento de niños y jóvenes’’ entre otros, asesor de cultura de Tunja, Ricardo Bautista, se refiere en una columna de opinión a los actores boyacenses, los cuales se pronuncian en contra de estos señalamientos, pidiendo una rectificación o un pronunciamiento por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja.

‘‘Lo que hizo fue poner en riesgo a hombres y mujeres de la cultura, no solamente los procesos, poner en riesgo la vida. No saben lo que significa en este país un señalamiento de ese talante, me parece que es riesgoso’’. Enfatiza Jhon William Daza, Director Fundador Teatro Experimental de Boyacá.

Han pasado varios días desde la publicación de la columna de opinión del asesor y la denuncia por parte de los colectivos de artistas del departamento, sin recibir respuesta de parte del asesor de cultura o de la Administración Municipal.

‘‘Para no personalizar la discusión, estamos esperando un pronunciamiento de la Administración Municipal, la pregunta es, si este señor señala los procesos culturales de la ciudad, en donde se infunde odio a los niños, donde se hace una formación ideológica para ser guerrillero, habría que preguntar si para la Administración, esa es la voz oficial, si eso pienso de lo cultural’’. Agrega el Director Fundador Teatro Experimental.

Además, varios de los colectivos de artistas y actores boyacenses han tomado la voz para exigir que el asesor de cultura de Tunja, renuncie a su cargo o por lo menos genere un diálogo para aclarar las fuertes palabras que utilizó en contra de ellos.