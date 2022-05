Andrés Hurtado denuncia ‘Pinponeo’ de la justicia frente a Acción de Tutela

En un comunicado de cuatro puntos, el alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, suspendido por la Procuraduría General de la Nación por una presunta participación en política, denunció una serie de maniobras que estarían vulnerando sus derechos fundamentales.

El mandatario local afirmó que ocho días después de haber ejercido esa acción constitucional, los jueces no se han puesto de acuerdo frente a la competencia para conocer de mi tutela, la cual dice el comunicado, se ha ‘paseado’ o, como se dice vulgarmente, ‘pinponeado’.

Hurtado relató que la acción de tutela llegó inicialmente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, luego pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remitida al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué quien finalmente la remitió a la Corte Constitucional para dirima el conflicto de competencia.

El alcalde de Ibagué afirmó que retirará la acción de tutela para presentarla al Consejo de Estado donde se busca que ampare las garantías al debido proceso y permanecer en el cargo público.

En el mismo comunicado, Andrés Hurtado afirmó que la Procuraduría General de la Nación no le ha permitido ejercer en debida forma el derecho a la defensa. No ha sido reconocida la Personería Jurídica al abogado de confianza además no se le ha permitido acceso al expediente disciplinario además no se ha dado traslado de la medida de suspensión provisional para exponer los argumentos.

En esta oportunidad, Hurtado considera que existe “una profunda preocupación que genera estos hechos, naturalmente se suma la decepción que ocasiona que en un Estado de derecho no se me permita el acceso a la administración de justicia en detrimento de mis garantías fundamentales.

Recordemos que frente a la suspensión del mandatario local, ejercer como alcaldesa encargada, Johana Aranda.