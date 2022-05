“Área Metropolitana no se puede hacer a las carreras”: alcaldes

La creación del Área Metropolitana entre Cartagena, Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de Kotska no puede ser una carrera de Fórmula 1, ni obedecer a los caprichos del alcalde, William Dau Chamat. Por el contrario, debe ser un ejercicio de participación de autoridades, comunidades, gremios y ciudadanía en general.

A esa conclusión llegaron los alcaldes de Clemencia, Villanueva, Santa Rosa y San Estanislao, pues el de Santa Catalina no pudo asistir, al término de una mesa técnica realizada en la sala de juntas de la Cámara de Comercio y convocada por la Procuraduría por solicitud de William Dau Chamat.

La reunión fue presidida por Tatiana Margarita Oñate Acosta, procuradora delegada, quien vino desde Bogotá, acompañada por otros funcionarios de la entidad. También participó Franklin Amador, secretario de Planeación del Distrito; Mery Luz Londoño, secretaria de Planeación del Departamento; Martha Turizo, secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial de la Gobernación; Yamil Coneo Tafur, secretario de Planeación de Clemencia, entre otros funcionarios y asesores de los municipios.

Reclamos a la orden del día

Al instalar la mesa técnica, Margarita Oñate Acosta dejó claro que la labor de la Procuraduría es la de hacer seguimiento al proceso de creación del Área Metropolitana y trazar una hoja de ruta para que se cumplan los tiempos estipulados en el marco legal. El primero en intervenir fue el alcalde de Santa Rosa de Lima, Mario Rodríguez, quien recalcó que todo iba bien hasta que Dau con su discurso discordante salió a decir por redes sociales y medios de comunicación que una persona ejercía presión en los alcaldes para evitar que se creara el ente.

“Tengo que decir que las últimas dos reuniones no dejaron nada claro. Los asesores del alcalde Dau no socializaron el borrador de los estatutos del Área Metropolitana con nosotros. Y es por eso que hay varios interrogantes sin resolver, pues yo me pregunto: ¿Cómo vamos a sostener una nómina del Área Metropolitana si el presupuesto de nuestros municipios es exiguo? Me hubiera gustado que el Alcalde de Cartagena estuviera hoy aquí, pues nos faltó el respeto y ni siquiera disculpas pidió. Hoy las condiciones no están claras. Este proceso necesita unión y hermandad, y es claro que con Dau no existe”, dijo Mario Rodríguez, quien, además, agregó que es sano que la Procuraduría haga el acompañamiento porque en este proceso deben participar las comunidades.

Así mismo, el secretario de Planeación del Distrito, Franklin Amador, precisó que todos los alcaldes han estado de acuerdo con la creación del Área Metropolitana y precisó que la normatividad indica que se debe instalar la junta para hacer las modificaciones a los estatutos.

Por su parte, Rafael Valle Ramos, alcalde de San Estanislao de Kotska, indicó que la carrera trae cansancio y que los alcaldes deben conocer los estatutos para luego socializarlos con las comunidades. “Por lo que conocimos del borrador, hay cosas que no están claras. Los alcaldes debemos reunirnos para sentar una posición al respecto”, dijo.

De igual forma, Raúl Cabarcas Vásquez, alcalde de Clemencia, indicó que: “Hemos asistido a las reuniones del Área Metropolitana, pero tenemos muchas preguntas. No he venido a esconderme, sino a dar la cara. No veo las garantías para seguir reuniéndonos con Dau, mientras mantenga ese comportamiento”.

“Debemos hacer un análisis exhaustivo, de fondo a los estatutos. Lo único que queremos es que las cosas se hagan bien, y no corriendo”, dijo Cabarcas Vásquez, quien fue apoyado por el secretario de Planeación de Clemencia, Yamil Coneo.

Entre tanto el alcalde de Villanueva, Edwin Puerta Orozco, pidió respeto por los conceptos de los mandatarios, quienes no es que se opongan a la creación del Área Metropolitana, sino que no hay claridad sobre el proceso. “Hoy se discutieron los inconformismos, y se espera que la Procuraduría realice el acompañamiento para ir resolviendo las dudas sin peleas, y con toda la armonía posible. Exigimos respeto por nuestras posturas”, dijo.

En su participación el abogado, Rafael Hoyos, asesor de la Alcaldía de Santa Rosa, pidió a la Procuraduría no ejercer presión sobre los alcaldes para que estos aprueben el Área Metropolitana como la concibe la administración de Dau, lo que caldeó los ánimos y propició una reacción de la Procuradora Oñate Acosta. La funcionaria recalcó que solo hacen acompañamiento preventivo y exigió respeto al jurista.

“Hablar de un Área Metropolitana sin Turbaco, Turbana y Arjona es como hablar de una máquina de escribir sin la letra A. Es necesario direccionar hacia allá el Área Metropolitana, y para eso no tenemos que esperar a que la junta lo apruebe. Este es un león que tiene más de 21 años dormido y este proceso no puede llevarse con prisas, solo para que un alcalde lo muestre como un trofeo. Se debe hacer un diagnóstico jurídico porque, así como va el Área Metropolitana no va para ningún lado”, sentenció.

Habla Planeación Departamental

De acuerdo con la secretaria de Planeación Departamental, Mery Luz Londoño, se hará un acompañamiento a los alcaldes en la revisión de la propuesta y participará en las reuniones que buscan crear el Área Metropolitana, debido a que de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial vigente (1454 del 2011) las Gobernaciones no pueden hacer parte de estos órganos.