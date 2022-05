Goes de la Policía denunciado por agredir a una mujer en Bicentenario

Los "cascos negros" volvieron a ser objeto de denuncias por abusos y agresiones, al momento de realizar procedimientos en Cartagena.

Se trata del Goes, especialidad adscrita a la policía Metropolitana, quien quedó registrado en video cuando varios de sus integrantes, agrede a una mujer en el barrio Bicentenario tras oponerse -dice- a entregar su teléfono celular cuando fue solicitado por un uniformado.

"Me echaron gases en la cara, me cogieron contrala pared y me golpearon la cabeza, me partieron la rodilla dándome pata como pateando un balón. Ellos no son los padres de nosotros y la autoridad debe ser responsable; poner el ejemplo. Ellos estaban molestos porque los estaban grabando cuando le daban palo a un muchacho, y pensaron que yo también hacía lo mismo", expresó Maira Santos Díaz, víctima del suceso.

Por su parte, desde el organismo policial expresaron que verificarán los hechos para tomar las acciones que haya lugar.