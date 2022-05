En Bocagrande no quieren tránsito de motos con parrillero

Preocupados por la situación de inseguridad que viven los habitantes del sector turístico de Cartagena, en Bocagrande solicitaron al distrito derogar el decreto que permite la circulación de motociclistas con parrillero de sexo femenino.

La petición es liderada por el Presidente de la JAC, Andrés Rico, quien aseguró que la delincuencia está poniendo en peligro diariamente a la ciudadanía, por eso pidieron al mandatario replantear el acto administrativo y que sea permitido el uso, de estos vehículos solo con sus conductores.

"Con la secretaria del interior nunca pasa nada, no nos responde, yo personalmente he tratado de tener diálogo con ella, la he llamado, le he mandado mensajes por WhatsApp y nunca ha sido posible tener comunicación. Aquí en Bocagrande el parrillero es muy visible y no se le está haciendo el debido control", expresó el dirigente.

La comunidad también está pidiendo un comandante nombrado para la estación de policía, y de esta manera articular todas las acciones con el objetivo de prevenir nuevos hechos judiciales.