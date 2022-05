Lo que dejó la polémica visita de Federico Gutiérrez a Santander

El candidato presidencial Federico Gutiérrez visitó Santander y, en medio de su presencia en la plaza Luís Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga, se publicó en sus redes sociales una imagen con la plazoleta totalmente llena diciendo: “gracias”.

No obstante, los opositores de ‘Fico’ no demoraron en reaccionar en redes y publicar una foto similar que fue posteada en el 2018, por Germán Vargas Lleras.

Este supuesto “plagio” ha generado un sin número de comentarios, y críticas hacia el candidato presidencial, entre esos, los del ingeniero Rodolfo Hernández, quien le dijo a Gutiérrez, a través de sus redes sociales, " mentiroso redomado”.

“Fico es un mentiroso triple redomado. Las encuestas de él, son igual de falsas a esta foto”, dijo Hernández.

Esta visita a Bucaramanga generó un sin número de polémicas. La segunda fue con un grupo de personas que se aglomeraron en una parte de la plazoleta con una pancarta que decía: “Fico, dígale a Oscar Villamizar que devuelva la finca”.

Esto hace alusión a un predio que pertenecería a una familia del conflicto armado, en Santander, y que el congresista la tendría a su nombre.

Tras los gritos que se originaron en medio de esta aglomeración, en donde estaba el concejal Carlos Parra, el diputado Ferley Sierra, el senador Ariel Ávila y Cristián Avendaño, el candidato presidencial Fico Gutiérrez, aseguró en sus redes sociales que la campaña de Sergio Fajardo le hizo “guerra sucia” en su evento.

“Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro, pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrase en un evento nuestro para provocar a nuestra gente. Juego limpio”.

A este trino, el senador Ariel Ávila le respondió que jamás fue enviado por nadie, y solo lo hizo para que la gente que asistía a la plaza tuviera claro con qué clanes podría participar cada candidato presidencial.

“Señor Federico Gutiérrez a mi no me envío nadie. Usted está aliado con los cuatro clanes más corruptos de Santader y le duele que lo denuncie. Los Aguilar, Villamizar, Tavera y Anaya. No es guerra sucia, es demostrar que usted está aliado con la corrupción y el clientelismo”.