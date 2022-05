Hago responsable al alcalde si me llega a pasar algo

Lo que me motivó a hacer esta denuncia es que están dañando lo más importante de la humanidad que es el líquido vital, el agua lo que producen los páramos que son fábricas de agua.

Esta semana estuvimos en la zona acompañados con funcionarios de la policía ambiental para verificar que lo que era un sendero de un metro de ancho lo convirtieron en una carretera de 6 a 8 metros de ancho y una longitud de 15 kilómetros, lo más grave es que al parecer el señor alcalde municipal, Henry Santiago Suta Toca, está utilizando una estrategia de manera politiquera, por así decirlo, para confundir a la autoridad y evadir la responsabilidad manifestando que esa intervención obedece a 300 firmas pero sí podrá tener 1000 firmas si es un Páramo es intocable y jurídicamente es protegido, aseguró el abogado Higuera.

Frente a las actuaciones de las autoridades, dijo que, “nosotros ya fuimos a dar entrevista a la Fiscalía 40 y por obvias razones ya teniendo conocimiento de causa por la denuncia en los medios de comunicación y por ser un delito, de oficio tienen que empezar la investigación”.

Advirtió que, “la Procuraduría no se ha pronunciado, no ha dicho nada ya enviamos la queja a los diferentes entes de control porque esto no se puede quedar así, es más, dos funcionarias de Corpoboyacá que estuvieron el día de la visita en la zona del daño ambiental no dijeron absolutamente nada, aseguraron que ellas no estaban autorizadas para dar ningún dictamen, que tenían que revisar en el sistema si tenían alguna licencia para intervenir esa vía, para hacer esa construcción y además a mí se me hace como raro esa esa pasividad que tuvo la corporación, porque estando las funcionarios allá, ellas tendrían que haber dicho algo al respecto, no tengo conocimiento si se han pronunciado oficialmente, si ya iniciaron algún proceso, si suspendieron la obra no sé absolutamente nada, reiteró el abogado Juan Carlos Higuera.

El ciudadano fue más allá y ante una serie de publicaciones que se han hecho en redes sociales, manifestó: “si me llega a pasar a algo a mí, a los honorables concejales o a mi familia, hago responsable directamente al alcalde, Henry Santiago Suta Toca, porque él es el que está montando una estrategia con el fin de evadir su responsabilidad”.