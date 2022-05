Se mantiene la amenaza de erosión del río Magdalena en Salamina

Se mantiene la amenaza de erosión del río Magdalena en el municipio de Salamina, donde sus habitantes, cansados del problema, continúan haciéndole el llamado al Gobierno Nacional, pues, señalan que las acciones llevadas a cabo hasta el momento son insuficientes.

La amenaza de la erosión pesa sobre más del 70% del territorio de esta municipalidad, los salamineros aseguran que el problema ha sido desatendido y el agua se acerca al casco urbano, lo cual podría desencadenar una tragedia.

Benjamín Salas, líder de este municipio narra las afectaciones, precisa que "la erosión el río es preocupante y nunca ha dejado de estarlo. Tenemos más de dos años luchando, convocando a todos los entes, nos han atendido, pero no han hecho lo pertinente".

Añade que "estamos mucho más preocupados porque en meses anteriores lanzaron el Plan Maestro para la solución definitiva y desde Barranquilla, los directivos del Puerto, pusieron una queja que si dragaban la isla iban a afectarlos y los atendieron inmediatamente, pero a Salamina no, el río sigue erosionando, no para y en varias ocasiones he dicho que se acerca al casco urbano".

De acuerdo con Benjamín, son 350 mil hectáreas de producción las que se encuentran en riesgo, "merecemos que nos pongan atención porque nosotros somos una despensa agrícola para el Magdalen y Barranquilla".

Explica que hay tramos en los que ya el ferry no existe y "el río de ha llevado varias hectáreas de las fincas y ruedan el muro de contención, pero cuando el río llegue a la comunidad, ¿qué van a hacer? ¿Rodar al pueblo?".