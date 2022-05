Dos niñas boyacenses irán a recibir talleres en la NASA

Diana Lorena Soler fue una de las dos niñas seleccionadas en Boyacá, entre 35 departamentos para ir a la Space Center de la Nasa en Houston (EE. UU.).

“Soñamos y amamos en grande” es el lema de este proyecto fundado en Latinoamérica que desde 2019 se vinculó con en Space Center Houston, el cual se ha dedicado a empoderar niñas en el tema de la ciencia y la tecnología. Este 22 de agosto del 2022 realizará su segundo viaje.

Diana Lorena es de San Luis de Gaceno, tiene 16 años y está en grado 11, según sus docentes y las personas de la Fundación Ella quiere ser Astronauta vieron potencial y una curiosidad por la reparación de objetos convencionales en su hogar.

“Me siento muy feliz porque es la primera vez que me voy a subir a un avión, además de salir del país donde podré conocer sobre la astronomía, prácticas con cohetes e interactuar con astronautas que han ido a la luna. No por ser de campo o vivir en una vereda no se pueden cumplir sueños.”, expresó Diana Lorena.