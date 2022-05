En Santa Marta, "influencers" animan a estudiantes a juegos sexuales

En algunos colegios de Santa Marta se debe 'ajustar' la indisciplina de unos cuantos estudiantes, la gran mayoría menores de edad, que se dejan llevar por desafíos que son impuestos por creadores de contenido de la internet.

Los padres de familia están denunciando que estas personas que se dedican a crear videos para las redes sociales, retan a los adolescentes a responder preguntas sexuales, darse besos entre compañeros y, lo peor, hasta a quitarse prendas de vestir.

El tema cobra relevancia por los presuntos comportamientos indebidos a los que son incitados estos estudiantes y los padres de familia temen a que la situación se salga de control debido a que los niños son practicamente "obligados", bajo la presión de sus compañeros, a acceder a dar besos a personas adultas.

“Les he explicado que legalmente el uso de imágenes que tienen que ver con menores de edad, tienen una la sanción penal si no están autorizados por los padres de familia. Todo el que yo vea en alguna plataforma, utilizando el uniforme de manera no adecuada - como dice el manual de convivencia - será sancionado”, dijo Jair Padilla, directivo docente.

DENUNCIAN POCA PRESENCIA POLICIAL

Padilla le aseguró a Caracol Radio que en algunas instituciones la presencia de autoridades de la Policía es poca, situación que también imposibilita un trabajo conjunto que evite que estos supuestos creadores de contenidos realicen los 'juegos' con los estudiantes.

"El acompañamiento de la Policía, en las horas de entrada y salida en colegios, es ninguno", sostuvo.