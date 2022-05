En medio de homenajes, hijo de Mr. Black recibió cristiana sepultura

En medio de homenajes, música de mariachis y camisetas blancas, fue despedido en Cartagena Edwin Jr Antequera, hijo del cantante Mr. Black.

Escenas de dolor se vivieron en el camposanto Jardines de Cartagena, lugar donde recibió su último adiós el hijo del cantante de champeta quien dedicó una canción a su primogénito.

El cantautor Keivin C, acompañó a su colega y se refirió a la situación, "yo he tenido circunstancias difíciles, pero la pérdida de un hijo no se compara con nada". Con su canción "El Columpio", el artista envió un mensaje de aliento al padre del fallecido, quien estuvo acompañado de varios exponentes de la industria del entretenimiento.

La familia Antequera continuará atendiendo a sus allegados en una ceremonia privada.