VIDEO: Abril Singer, la santanderana que cantó con Maluma

Santander tuvo representación en el concierto del cantante de música urbana, Maluma, 'Medallo en el Mapa', que se hizo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y del que también participó Madonna.

Se trata de Abril Singer, una mujer de 23 años nacida en Barrancabermeja y que fue la ganadora de un concurso que organizó el artista colombiano para elegir a una voz que cantara a su lado en el multitudinario evento.

"Yo subí el vídeo, compuse mi parte de la canción de Cositas de USA y fui la ganadora. De rodillas le di gracias a Dios por esa oportunidad y no lo podía creer, era un sueño", dijo la cantante.

Lea aquí:

Con su atuendo blanco y su voz, la artista santandereana puso a vibrar a más de 50.000 personas que asistieron al concierto del 'Pretty Boy'.

"Siempre me pasa cosas mágicas, en el concierto se me acercó un colibrí al oído. Maluma puso un título en mí, no sentí nervios, estaba segura, confiada y muy feliz", dijo Abril Singer.

Agregó que sigue trabajando en su próximo sencillo, el cual está apoyado por los productores de Maluma.