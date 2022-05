Murió la exdiputada Ángela Hernández /

Hay luto en el departamento de Santander tras confirmarse el fallecimiento de la exdiputada, Ángela Hernández.

La mujer, que batallaba desde el 2019 contra un cáncer de mama y posteriormente un cáncer de columna, falleció en las últimas horas.

Su voz, y su fuerza la convirtieron en un ícono de la lucha contra esta agresiva enfermedad que la llevó a su fallecimiento a sus 31 años.

"Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que, por medio de mí, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Filipenses 1:20-23", escribieron sus familiares en las redes sociales de Ángela, para confirmar su fallecimiento.

Ángela Hernández estaba casa con Jefferson Vega, un hombre que fue importante en su lucha contra el cáncer, el pasado 15 de diciembre habían renovado sus votos matrimoniales dentro del Hospital Internacional de Colombia en donde permaneció internada durante varios meses.

Sus amigos, familiares, dirigentes políticos, funcionarios y ciudadanos han expresado su solidaridad tras conocerse la noticia de su muerte.