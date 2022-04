“Me querían presentar como guerrillero muerto en combate”Villamir Rodríguez

Se trata de Villamir Rodríguez, un campesino del municipio de El Tarra, Norte de Santander quien se escapó de la muerte hace 14 años, cuando integrantes del Ejército Nacional le dispararon para presentarlo como guerrillero del frente 33 de las Farc, muerto en combate.

“Llegaron los militares al Tarra y yo estaba trabajando en una finca, me dijeron que me iban a detener, pensé que me van a reclutar. En esa época el Ejército se llevaba a los muchachos para que prestaran el servicio militar.

“Me dijeron, no vaya a correr y yo les decía que no debía nada, cuando yo sentí fue los tiros y me caí al piso, yo quedé ahí y se armó esa plomacera, escuchaba todo porque no perdí conocimiento. Por el radio decían que habían tenido un combate con el frente 33 de las Farc y que a las 5 de la mañana llegara el helicóptero para recoger el cuerpo”.

Villamir Rodríguez, tenía 17 años en la época, no sabe leer ni escribir y ha tenido que enfrentarse durante 14 años a sus victimarios, durante el proceso más de 18 testigos lo reconocieron como campesino del municipio de El Tarra en Norte de Santander.

“Entonces se rebotó todo el pueblo de El Tarra y se vino toda la caravana de gente, cuando miraron que estaba herido, me subieron en una moto y me amarraron con un trapo a la cintura de un muchacho. Cerquita donde ellos me habían detenido, estaban los militares, donde yo no baje con la caravana, me hubieran ajusticiado porque me estaban esperando para matarme”.

Rodríguez añadió “llegamos al puesto de salud de El Tarra y la gente se fue al batallón, me abrieron orden de captura, pero yo no sabía qué era eso, me decían que estaba capturado por ser guerrillero, pero no soy guerrillero; muchos testigos hablaron por mí y la misma Fiscalía dijo usted no es guerrillero”. Señaló.

De pie y ante el auditorio de la audiencia pública de la JEP, que se desarrolla en Ocaña, Norte de Santander. El capitán retirado Daladier Rivera pidió perdón a Villamir Rodríguez y su familia.