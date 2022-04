¿Supuesto caso de "usted no sabe quién soy yo" en Malambo, Atlántico?

Denuncian que la inspectora de Policía en Malambo se movilizaba en un vehículo que habría arrollado a varias personas, entre ellas, un menor de edad.

Se trata de Alma Gutiérrez Narváez, inspectora de Policía de Malambo, a quien la acusan de estar bajo los efectos de alcohol, y además se dio a la huida en el vehículo en el que se movilizaba junto a sus hijos y una nuera, y aseguran que para evitar su fuga fueron alcanzados por una Patrulla de la Policía.

Un menor de 17 años, tuvo lesiones en varios dedos de uno de sus pies producto de este accidente. El joven se movilizaba en una moto con un amigo cuando fueron arrollados y denunció que esto se trata de otro caso de "¿usted no sabe quién soy yo?"

"Venían ebrios, estaban pasados de trago porque tenemos las pruebas en donde se ve que ellos estaban tomando todo el día. Ellos van en su vía normal, el auto viene en alta velocidad y los choca, y aunque quedaron tirados, ellos siguen. Los hijos de ella salen y quieren como golpear a los que están tirados en el suelo, a mi hijo lo ingresan a la Clínica y después de varios minutos, la señora se va, no le importó y no preguntó cómoe staban los heridos, pero la policía persiguió el carro. Un típico caso de usted no sabe quien soy yo, porque eso fue lo que le dijo a la Policía", manifestó Lili Hernández, quien es tía del joven lesionado a Caracol Radio.

Caracol Radio se comunicó con la inspectora de Policía de Malambo, Alma Gutiérrez Narváez, quien sostuvo que el vehículo no es de su propiedad, sino de su hijo, que estaba pagando por cuotas. Negó que se movilizaban en estado de embriaguez y que se haya ido a la huida. Y denunció que su hijo fue golpeado, al parecer, por familiares de la novia del joven de 17 años

"Además, en ningún momento me identifico como Inspectora de Policía, hicieron un video y los montaron en las redes sociales. En ningún momento nos dimos a la huida. El hijo mío fue a comprar algo en Concord, y ella comenzó a llamar, no sé si a otros familiares y fueron a donde mi hijo, lo golpearon, le agredieron, le dieron una patada en el ojo que le reventaron un "vasito" y el pómulo"

Manifestó que ha interpuesto una denuncia contra la novia del joven porque esta había afirmado que ella era quien estaba manejando el vehículo.