Denuncian daño de luminarias en la cancha de La Asunción en Manizales

Denuncia Ciudadana - Seguimos del lado de la comunidad, en esta ocasión hacemos eco al llamado de las personas del barrio La Asunción que se han manifestado preocupadas por una situación en particular.

El aprovechamiento de los diferentes escenarios deportivos de la ciudad es una de las actividades mas concurrentes entre los manizaleños. Por su parte la Alcaldía es la encargada de mantener en buen estado cada escenario para el disfrute de los usuarios.

Esta es la denuncia realizada por Carlos Gonzales, habitante del Barrio La Asunción.

"La cancha de arena hace poco tuvo inversiones pero la cancha no se encuentra totalmente ilumunada, tenemos niños que entrenan y no pueden terminar su actividad y no podemos quedarnos hasta horas de la noche por este motivo... es increíble la inversión que se le hizo a la cancha y tenga aún estas falencias", agregó el ciudadano.

Es de recordar que el Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, es el encargado de proporcionar reparación y mantenimiento a las diferentes luminarias de la ciudad, desde Caracol Radio haremos seguimiento al avance de la denuncia.



