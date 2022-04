Capturan a ladrón que robó celular y que por poco es linchado por comunidad

La comunidad bumanguesa está agotada de la inseguridad y en varias ocasiones quiere hacer justicia por mano propia o como es llamado el “linchamiento”.

Una vez más sucedió en la ciudad de los parques tras un hurto que se registró en la carrera 27 con calle 56, cuando un delincuente intentó robar un celular de una pasajera que se movilizaba en un taxi.

Al ver esta situación, el conductor del taxi se bajó del vehículo y corrió hacia el delincuente. La misma comunidad intentó capturarlo, pero la persona que hurtó a la mujer, los amenazó con un arma cortopunzante.

Varios videos muestran cómo los motociclistas se enteran del robo y se aglomeran con palos para pegarle al presunto ladrón, tras este acorralamiento que se generó, la Policía alcanzó a llegar a la zona y se dio la captura de este sujeto.

Según las autoridades, esta persona ya tenía antecedentes por robo y hurto, había sido capturado en dos ocasiones anteriores.

Aunque varias autoridades aseguran que el linchamiento o ‘paloterapia’ no es la solución para combatir la inseguridad, Jaime Andrés Beltrán, concejal de la ciudad, volvió a pronunciarse sobre esta manera de defenderse ante los delincuentes.

En un trino, dejó claro que no se debe juzgar estos actos, ya que la gente está cansada.

“Todo mi respaldo a que la gente se una para ayudar en medio de un atraco. ¿Vamos a dejar que la delincuencia haga lo que se le dé la gana? No señor. Cuando no hay autoridad pues toca defenderse. No juzguen la ‘paloterapia’, la gente se siente cansada, desesperada y sin respaldo”.