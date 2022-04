“Hemos insistido en la seguridad en alrededores de la 'U'”: William López

William López Avendaño tiene 19 años, es oriundo de Malambo, cursa tercer semestre de Etnoeducación en la Universidad del Magdalena y es el estudiante que resultó herido en medio de un atraco cuando se dirigía hacia esta casa de estudios superiores.

Cuenta William que, en sus vacaciones, al igual que en fechas importantes, viaja a su tierra y luego vuelve a continuar con sus clases, y fue precisamente en uno de esos retornos en el que recibió los impactos de bala de los cuales "gracias a Dios", se recupera satisfactoriamente.

"Me bajé en la Terminal de Transporte, tenía clases a las 2:00 p.m. y como queda cerca decidí irme caminando a la Universidad y luego llegar a mi casa", relató William quien señala que llevaba un morral y una tula con sus elementos de estudio, aseo personal y ropa.

Añade que cuando iba llegando "se bajó un muchacho de una moto y me pidió que le entregara los bolsos, le di el que tenía en la mano y cuando me estaba quitando el maletín de los hombros él vio mi demora, notó que había gente alrededor y me disparó".

Dijo William que en ese momento no sintió los disparos, solo se percató de lo sucedido cuando vio que estaba sangrando. "Cuando veo que estoy derramando sangre es que pido ayuda. El atracador se fue".

Este joven estudiante pide a las autoridades garantías de seguridad a los alrededores de la Universidad del Magdalena, "muchos compañeros también han sufrido de atracos, queremos un CAI de Policía para que nos brinde seguridad y no vayamos con miedo a clases".