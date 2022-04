El Concejo aplaza la sesión de moción de censura contra Sec. Educación

El presidente del Concejo de Manizales, Hernando Marín, expresó que en las últimas horas se dio inicio a la que sería la Audiencia Pública para el procedimiento de moción de censura de la secretaria de Educación, Luz Marina Giraldo Cristancho.

Expresó que, en el desarrollo de la sesión, donde la señora Giraldo daría respuesta a las 23 preguntas suministradas por los concejales proponentes de la moción de censura, se registraron algunas diferencias técnicas y jurídicas que terminaron en actos cuestionados y poco positivos ni ejemplares para los Manizaleños.

Añadió que, se dieron todas las garantías para los 19 concejales que hicieron presencia en el recinto: "desde la presidencia del Concejo de Manizales, hemos adelantado un proceso con transparencia y con garantías para los concejales proponentes, para la Secretaria de Educación y los ciudadanos. Uno de los concejales tuvo una situación en materia de salud, por lo que pidió aplazar la sesión para estar de manera presencial y por supuesto le dimos las garantías; hoy hace reclamos y dice que no le he hemos dado garantías, no podemos a punta de mentiras desinformar a la gente.”

Así mismo, lamentó que en un escenario donde se debe dar ejemplo de respeto, de discusiones sanas en medio de diferencias, que donde se habla de bullying, matoneo y violencia se vengan a expresar con gritos lo que no comparten con sus compañeros.

