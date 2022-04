Disidencia de las Farc entrega prueba de supervivencia de policía caldense

Las disidencias de las Farc, dieron a conocer en las últimas horas, una prueba de supervivencia del patrullero oriundo de La Dorada, Caldas, y quien pertenece a la Policía Metropolitana de Cali, Eleazar Vargas, el cual fue secuestrado en el Valle del Cauca.

En el video de tan solo 37 segundos, se observa a dos sujetos custodiando al uniformado y una pancarta en la cual manifiestan que pertenecen a la columna móvil Jaime Martínez de ese grupo delincuencial.

"Me encuentro trabajando en la Metropolitana Santiago de Cali, Estación de Policía Yumbo. Llevo 14 años en la Policía Nacional, he recibido buen trato, buena alimentación y me encuentro bien de salud. Un saludo para mi madre, para mi esposa que está de cumpleaños hoy, amigos y allegados, muchas gracias"

Se recuerda que, el plagio fue cometido el pasado domingo 10 de abril en un retén que fue instalado en la vereda El Placer, corregimiento El Queremal del municipio de Dagua.

