Veeduría pidió agilizar contrato de alimentación para adultos mayores

Un enérgico llamado hizo la Veeduría Adulto Mayor (Adumayor) para agilizar la contratación de la alimentación de los abuelos, que asisten a los diferentes centros de vida de la ciudad de Cartagena y grupos organizados.

De acuerdo con Diana Pereira, presidenta de esta veeduría, los abuelitos completan casi cinco meses sin recibir alimentos en estos lugares, por demoras en la contratación a través del mecanismo de la Bolsa Mercantil de Colombia.

“Vamos para cinco meses que los adultos no reciben los paquetes alimentarios, estamos esperando la respuesta del secretario de Participación. Lo que nos dice es que la contratación fue por Bolsa Mercantil de Colombia, que es un proceso complejo y que ellos han tratado de hacerlo de acuerdo a los plazos que estipula la ley para tener una adecuada transparencia en ese proceso. Sin embargo, hay que decir que la transparencia no puede ir en contra de esos derechos que tienen los adultos mayores de la ciudad”, aseguró Pereira en diálogo con Caracol Radio.

Según la Veeduría, la contratación de la alimentación de las personas de la tercera edad se encuentra en camino, y se demoraría aproximadamente unos 25 días.

“Es un proceso demasiado lento el que estamos teniendo. En esta administración los adultos mayores han estado abandonados. Los abuelitos van a los centros de vida, hacen actividades, los ponen con actividades lúdicas. El secretario expone que no todo es el alimento, pero tenemos que decir que ese es su único alimento del día de muchos adultos mayores y ellos no van a tener un buen desempeño si no se les da la alimentación”, dijo Pereira.

Adumayor también alertó sobre el mal estado de la mayoría de centros de vida de la ciudad, en donde se ha evidenciado deterioro de techos, sillas y mobiliario en general.