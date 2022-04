Turistas, principales afectados por atracos en El Espinal en Cartagena

Pese a estar a escasos metros del Centro Histórico de Cartagena, el sector Pie del Cerro del barrio El Espinal no se salva de la delincuencia. Fleteos, raponazos y atracos son las modalidades más frecuentes que se presentan diariamente en este sector de la capital de Bolívar, siendo los turistas los principales afectados.

Los vecinos de la zona pidieron a la Policía Metropolitana y al Distrito mejores oportunidades para los jóvenes, quiénes ahora están siendo arrebatados por el crimen y el tráfico de estupefacientes.

"Estamos a la espera de una seguridad total del sector porque se presentan muchos robos, incluso en meses pasados contabilizamos hasta 38 atracos. Aquí tranquilamente un motorizado viene y le arranca el bolso a los turistas, ellos son los principales afectados. El Puente Heredia es el punto en dónde más se registran estos hechos, por eso estamos pidiendo un CAI Móvil", manifestó Miguel Pautt, líder social de El Espinal.

La petición fue hecha tras el vídeo difundido en redes sociales, en donde un motorizado le hurtó una cadena a una persona que iba a bordo de otro vehículo similar, en el sector de Puerto Duro.

De igual forma, la comunidad de El Espinal pidió a la Alcaldía de Cartagena gestionar un proyecto de recuperación del Parque de la Comida Caribeña que beneficie a sus habitantes.

"Gracias a Dios ese miedo que teníamos que iba a quedar sola esta zona en el sentido de que los indigentes iban a tomarse el lugar ya no está porque hay vigilancia. Sin embargo, no sabemos qué pretende hacer la Alcaldía acá, pues no se han acercado a nosotros. Los habitantes de calle hay algunos que no solamente vienen a dormir, sino a llevarse lo poco que ven ahí. Queremos que la recuperación del parque beneficie a nuestros niños, por ejemplo aquí no hay una cancha deportiva", aseveró Pautt.