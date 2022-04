Líder social fue atacada a bala en Santander

Carolina Agón, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que fue hostigada por dos hombres que se movilizaban en una camioneta.

Dijo que los hechos ocurrieron sobre la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, cuando ella manejaba su motocicleta.

"Yo me doy cuenta que una camioneta me viene siguiendo y cuando bajan la venta vea a un hombre con arma, empiezo a acelerar lo más que pude y escucho dos disparos. Después por tratar de huir, terminé accidentándome y casi me atropella un bus de Cootransmagdalena", dijo la líder social y ambiental.

De febrero a la fecha, la mujer aseguró que ha sido víctima de 5 intidaciones que estarían relacionadas a sus labores en defensa del medio ambiente y el rechazo al fracking.

"La otra vez se metieron a mi casa, me han enviado mensajes, me han llegado a la casa a decirme que me vaya que me van a poner a aguantar hambre. Yo ya he hecho las denuncias pero no he recibido protección", precisó.

La mujer denuncia que ha pedido protección pero que por tramitología debe esperar a que le den respuesta.