Continúan las dudas por el Catastro Multipropósito en Manizales

En el Concejo de Manizales y con la presencia de la empresa Masora, la comunidad, los gremios, la academia y la administración municipal se realizó el foro sobre Catastro Multipropósito: alcances y preocupaciones en Manizales, propuesto por el corporado del Partido Liberal, César Díaz Zapata, donde se escucharon cerca de 16 ponencias.

Para Díaz el foro no cumplió con sus expectativas, “como concejal proponente lo que queríamos, era darle a conocer a los manizaleños que la implementación del Catastro Multipropósito en Manizales fue improvisada y mal planificada; la forma cómo se contactó al gestor, no hay explicaciones sobre cómo se hizo la actualización catastral en 70 días para más de 150 mil predios, no se conocen los insumos técnicos, no conocemos la resolución de cierre para la puesta en marcha para la actualización; hay una serie de inconformidades que planteamos nosotros y que se verán las consecuencias en años venideros”.

María Úrsula Botero, quien es la directora de la Corporación Cívica de Caldas, dio a conocer varias conclusiones con respecto al debate realizado en las últimas horas en la corporación sobre le mencionado tema.

"La CCC ha identificado otras preguntas, y una serie de posibles riesgos. Buscará más espacios de diálogo con dicha secretaría y Masora. Será la Contraloría quien determine irregularidades.

La Corporación es un canal para que los ciudadanos compartan lo que vean necesario, sobre sus incrementos en predial y avalúo.

Pese a que el recaudo en sus diferentes puntos avance con éxito, la responsabilidad de la entrega de la factura y la socialización de las fechas del beneficio, en tiempos pertinentes, sigue siendo una necesidad y responsabilidad de Alcaldía-Contratista.

Hay que garantizar el acceso a la información de los usuarios.

Hay protestas y manifestaciones. La Alcaldía debe realizar las mediaciones correspondientes.

La CCC reconoce el avance que le da la implementación del catastro, a la toma de decisiones en la ciudad. No solo para la Alcaldía, sino para otras entidades y gremios. Hay una mayor responsabilidad.

Los gobiernos que lleguen deben salvaguardar el uso y la evolución de lo que se está implementando", expresó la funcionaria.

Por otra parte, el director administrativo de la Universidad Católica de Manizales, Luis Alfonso Beltrán, explicó el caso de dicha universidad y manifestó que, aunque la actualización del avalúo era necesaria ya que había casas que pagaban como lotes; se ha presentado un incremento desmedido a un año de la pandemia.

Juan Carlos Gutiérrez, funcionario la Secretaría de Planeación y quien también es el coordinador del Sistema de Información Geográfico, aseguró que no solo es el avalúo y los precios que tiene el Catastro Multipropósito, sino también los insumos como fotografías y cómo se desarrolla toda la actualización en dicho tema con la tecnología que actualmente se necesita.

