Oportuna reacción de la Policía evitó hurto de motocicleta en Victoria

Como eficiente se califica la oportuna reacción de la Policía evitando el hurto de un vehículo motocicleta en el municipio de Victoria, Caldas.

El presunto asaltante un hombre de 32 años de edad, fue detenido por los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en el sector conocido como la Unión vía que conduce hacia el municipio de Mariquita, cuando intentaba huir a bordo en el vehículo hurtado, avaluado en $4.500.000.

La Policía seccional Caldas continúa haciendo un llamado a no descuidar no solo los objetos personales, sino también todo tipo de vehículos, procurar cerrarlos bien y estacionar en zonas donde no corran riesgos de hurto.

