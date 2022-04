Contralor de Santander asegura que fue víctima de un atentado /

El contralor de Santander, Fredy Anaya Martínez, denuncia que fue víctima de un atentado, en su cuenta de twitter, señala sobre las 6: 15 a.m. de hoy viernes:

Hace 15 minutos la camioneta de placas ELU 856 de Bucaramanga atento contra mi vida en el cruce hacia Floridablanca @PoliciaBmanga. He requerido seguridad y no se me ha brindado Espero haya cámaras de seguridad.

En diálogo con Caracol Radio, la esposa del contralor la Nubia López, expresó que todo parece indicar que una camioneta de alta gama se le atravesó de una manera imprudente cando él se transportaba por el Anillo Vial hacia Floridablanca..

La policía no se ha pronunciado sobre este caso.